PSG-OL, Coutinho, Rooney...Le tour d'Europe de la presse

Le quotidien L'Equipe revient ce samedi sur les relations plus que tendues entre Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaïfi à la veille du choc entre le PSG et l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 . Le président des Gones se livre dans une longue interview pour le quotidien sportif.Si le retour de Philippe Coutinho a été confirmé par son entraîneur contre Burnley après un été agité à cause des rumeurs de départ pour le FC Barcelone , c'est bien Wayne Rooney qui fait l'objet du plus grand nombre d'articles dans les tabloïds britanniques. L'ancien attaquant des Red Devils fera son retour à Old Trafford ce dimanche avec Everton.L' Inter Milan et Mauro Icardi font la "Une" de la Gazzetta dello Sport ce samedi. Le club lombard, en déplacement cet après-midi à Crotone lors de la 4e journée de Serie A , affiche de grandes ambitions cette saison et semble avoir les armes pour lutter pour le titre avec la Juventus Turin , le Napoli et éventuellement le Milan AC Alors que Marca consacre sa "Une" à l'Atlético Madrid qui fera ses grands débuts dans son nouveau stade ce samedi contre Malaga (20h45), le Mundo Deportivo et Sport insistent sur l'importance de faire le break pour le FC Barcelone en ce début de saison. Les Blaugrana se déplacent à Getafe ce samedi à l'occasion de la 4e journée de Liga (16h15).