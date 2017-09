OL : Aulas reparle de sa relation avec Al-Khelaifi

Même s'il multiplie les déclarations à l'encontre du club parisien, le président des Gones garde une profonde estime pour son homologue du PSG. "Je n'ai pas reçu d'invitation. Mais je ne doute pas un instant que le contact sera très courtois à mon endroit. Moi j'invite tous les présidents à venir déjeuner ou dîner quand c'est possible. J'espère que je serai aussi bien reçu par le PSG que Nasser et les autres dirigeants le sont au Groupama Stadium (...) Je n'ai rien contre Nasser. Souvent par facilité, on m'oppose à lui alors que j'apprécie l'homme. Mais il est l'acteur d'un système que je conteste, car il est dangereux à terme pour le football français", a expliqué le patron du club rhodanien.