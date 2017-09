PSG : Marquinhos et la folie Neymar

"Au Brésil , quand on sort, on dit que lui c'est le Mickey, celui de Disney (...) C'est vraiment LA star au Brésil, quelqu'un qui apporte beaucoup de choses. Quand il fait une coupe de cheveux, tous les enfants au Brésil font la même (...) Pour moi, c'est quelqu'un qui est à la lutte pour le Ballon d'Or . Si on arrive à faire une bonne saison, avec de bonnes statistiques pour lui, je pense qu'il peut y arriver (...) Son transfert ? J'y ai cru au moment où il a pris son avion pour venir à Paris (rires). C'était quelque chose d'énorme à faire. Il nous envoyait des messages, on lui envoyait des messages. Mais on ne savait pas si ça allait se faire", a confié l'international brésilien lors d'un entretien accordé à SFR Sport 1.