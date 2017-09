OM : Courbis ironise sur la note d'Evra dans FIFA 18

L'ancien coach a ironisé dans Larqué Foot sur le latéral marseillais, très critiqué en ce début de saison et qui a une note de 81 dans la prochaine simulation sportive d'EA Sports : "Je ne me rappelais plus qu'il pouvait y avoir des notes comme ça. C'est magnifique. C'est à l'image de sa carrière. Il a une carrière magnifique." A titre de comparaison, Benjamin Mendy , qui évolue au même poste, est crédité d'une note de 78.