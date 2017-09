Match Getafe - FC Barcelone en direct

Getafe FC Barcelone 1:2 Match terminé 39' Gaku Shibasaki - 62' - Denis Suárez - Denis Suárez 84' - Jose Paulo - Jose Paulo

Le film du match en direct 10' Carton jaune pour Gerard Pique Bernabeu Carton jaune pour Juan Torres Ruiz Cala Carton jaune pour 32' Gaku Shibasaki But de 39' 53' Carton jaune pour Gerard Deulofeu Carton jaune pour 62' But de Denis Suárez But de 66' Carton jaune pour Jordi Alba Ramos Carton jaune pour 73' Carton jaune pour Luis Suarez Carton jaune pour 84' But de Jose Paulo But de Damian Nicolas Suarez Carton jaune pour 88'



C'est plein de confiance que le FC Barcelone se présente sur le terrain de Getafe, pour le compte de la 4e journée de Liga . Leader du classement grâce à trois succès en trois matches, et aucun but encaissé, le Barça d' Ernesto Valverde a régalé cette semaine contre la Juventus Turin (3-0), en Ligue des Champions . C'est dire si la tâche des locaux sera délicate. Dixième, Getafe présente un bilan équilibré d'une victoire, un nul et une défaite.