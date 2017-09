OL : quand Benzema appelle Aulas avant PSG-OL

C'est dans la nouvelle émission de Pierre Ménès, 19h30 PM, que la séquence a été dévoilée. On y voit le président lyonnais féliciter l'attaquant du Real Madrid pour son éclatante réussite, et lui souhaiter un prompt rétablissement. L'international français, lui, encourage l' OL , et rappelle son attachement au club, à la ville, à Jean-Michel Aulas et à Bernard Lacombe