Bundesliga : le Bayern déroule, Schalke domine le Werder

Le tenant du titre est second du classement, avec 9 pts, derrière Hanovre 96, 10 points. Dans les autres matches de la 4e journée de Bundesliga , Wolfsburg s'est incliné 1-0 sur le terrain de Stuttgart, sur un but de Chadrac Akolo. De son côté, Schalke 04 a battu le Werder Brême 2-1, grâce à des buts de Leon Goretzka et Milos Veljkovic sur penalty. L'ancien Bordelais Lamine Sané a marqué le seul but de son équipe, 17e au classement avec un petit point. Enfin, Augsbourg a battu 2-1 l'Eintracht Francfort de Kevin-Prince Boateng. Luka Jovic a répondu à Philipp Max et Francisco Caiuby.