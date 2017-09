Premier League : Man City atomise Watford

Gabriel Jésus, Nicolas Otamendi et Raheem Sterling ont complété la marque. Manchester City est leader provisoire du classement. Dans les autres matches de la 5e journée de Premier League Newcastle United a dominé Stoke à domicile, 2-1. Le Suisse Xerdan Shaqiri a répondu à Christian Atsu et à Jamaal Lascelles. Leicester, avec un but de Jamie Vardy , n'a pu faire mieux que match nul 1-1 face au promu Huddersfield, qui est 5e au classement. Liverpool a lui aussi fait match nul 1-1, contre Burnley. Enfin, West Brom et West Ham se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Tottenham affronte Swansea à 18h30.