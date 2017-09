Au Times, le défenseur de 24 ans, transféré de Burnley à Everton pour 28,5 millions d'euros, a expliqué son choix : "Ils me voulaient vraiment. Ils ont approché mon agent et ont montré un vif intérêt me concernant. Mais plusieurs facteurs ont fait pencher la balance pour Everton. J'ai pensé qu'Everton était le meilleur endroit pour moi. J'ai pensé que j'obtiendrai beaucoup de temps de jeu ici, plus que si j'avais opté pour Manchester United et cela a été un facteur décisif dans ma décision." Pour rappel, le joueur appartenait à Manchester United il y a encore deux ans. Le club l'a vendu à Burnley en 2015.