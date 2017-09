OM : Evra en défense centrale ? Garcia dit oui

L'entraîneur marseillais fait confiance à tout son groupe. Et donc, à Evra également : "On ne peut pas faire la saison avec un seul arrière gauche. Pat' ne peut pas tout jouer, Jordan non plus. Si on a pris Jordan, c'est qu'il a de la qualité, il l'a démontré. Pat' est un grand champion, il se relève toujours, je n'ai pas de doute là-dessus." Quand l'entraîneur phocéen a été interrogé sur la possibilité de voir Patrice Evra évoluer dans l'axe, il a répondu par l'affirmative : "Oui j'y ai pensé parce qu'il l'a déjà fait. Peut-être que ça viendra un jour quand ça sera utile dans une défense à trois." Dès dimanche face à Amiens ? Probablement pas.