Ligue 1 : Monaco sans pitié face à Strasbourg

Le Colombien a inscrit un doublé cette après-midi au Stade Louis-II, aux 51e et 67e minutes de jeu. Il a marqué déjà 8 fois en 6 journées de L1. Son coéquipier Rony Lopes avait plus tôt ouvert le score en première mi-temps (44e). L'ASM a 15 points et est co-leader du classement avec le PSG , qui affronte demain soir l'OL. Strasbourg, lui, est avant-dernier, avec 4 points au compteur.