OM : Garcia s'est expliqué avec Thauvin

L'entraîneur phocéen attendait plus de Thauvin défensivement, et il lui a dit entre quatre yeux : "Flo, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Bien évidemment qu'il sera tout aussi efficace que la saison dernière. Ça lui a permis d'aller chez les Bleus, et il va continuer d'être performant avec nous. 200 % confiance en Flo. Par contre, lui comme tous les autres, quand il ne fait pas ce que j'attends de lui, il se retrouve avec moi sur le banc. Parce que j'avais besoin d'une équipe qui défendait. Il y avait nécessité de bien gérer les tâches défensives parce que je voulais que cette équipe soit costaude. On a eu une bonne discussion, il a compris, tout va bien." Florian Thauvin pourra se rattraper dimanche contre Amiens, à 15h.