Ligue 1 : Saint-Etienne sur le podium, Guingamp enfonce Lille

Les Verts d' Oscar Garcia réalisent un très bon début de saison. Saint-Etienne s'est en effet imposé ce samedi soir sur la pelouse de Dijon (0-1), dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1 . C'est Bamba (49e) qui a marqué le but stéphanois. Grâce à ce nouveau succès, l' ASSE grimpe sur la troisième marche du podium, à deux points du PSG et de Monaco. De son côté, Guingamp a arraché la victoire contre Lille (1-0) dans les derniers instants grâce à Didot (90e+3) tandis que Nantes a pris meilleur sur Caen (1-0) à l'aide d'un but de Girotto (73e). Enfin, Montpellier est allé vaincre Troyes (0-1) avec un but signé Mendes (32e). Les résultats du soir : Dijon 0-1 Saint-Etienne / Guingamp 1-0 Lille / Nantes 1-0 Caen / Troyes 0-1 Montpellier.Par Antoine Merminod (iDalgo)