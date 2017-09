L'ancien attaquant des Verts ne cache pas qu'il a dû réduire son salaire : "Un déclin financier en passant de l'ASSE au FC Metz ? Oui ! Tout le monde a besoin d'argent, a des investissements à faire, mais il y a aussi le plaisir et la satisfaction personnel. Je ne vais pas dire que ça n'a pas de prix, mais presque. Par rapport à ce que j'ai vécu l'an dernier, je me suis dit : "Est-ce qu'il ne vaut pas mieux gagner moins d'argent et prendre plus de plaisir, se sentir utile ?" A 29 ans, on n'a plus envie d'être un pion à qui on dit : "Tu joues ici, là, tu ne joues pas." "