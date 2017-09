Neymar et Mbappé à l'assaut de l'OL, le Real Madrid privé de ses stars... Le tour d'Europe de la presse

FRANCE

ESPAGNE

ANGLETERRE

ITALIE

La Une de l'Equipe est évidemment consacré au choc de la 6e journée de L1 entre le PSG et l' OL . Le titre, "Une faim de Lyon", avec Neymar et Mbappé, évoque bien l'enjeu du match : est-ce que Lyon va se faire manger par ce monstre à deux têtes ? Sans oublier, bien sûr, Edinson Cavani , Dani Alves ou encore Thiago Silva , côté parisien. Tenu en échec par l'Apollon Limassol jeudi, Lyon devra évidemment hausser son niveau de jeu.De l'autre côté des Pyrénées, Marca fait sa "Une" avec le "Danger Réel" ("Peligro Real" en espagnol) qui guette le Real Madrid ce soir contre la Real Sociedad. Privé de Cristiano Ronaldo Marcelo et Karim Benzema Zinédine Zidane , qui tresse les louanges d'un de ses adversaires passé par le Real Madrid, Asier Illaramendi, devra composer avec un Gareth Bale un peu juste physiquement.De son côté, le Guardian espère que Wayne Rooney , aujourd'hui à Everton, aura un accueil digne de celui qu'a reçu Cristiano Ronaldo quand il est revenu à Old Trafford avec le Real Madrid. Quant au Sun, il s'ébahit de la destruction de Watford par Manchester City , sur le score de 6-0.De l'autre côté des Alpes, Tuttosport parle en couverture du test qui attend la Juventus de Massimiliano Allegri contre Sassuolo, ce dimanche à 12h30. Le coach italien espère de ses joueurs de "la tête" et du "coeur", comme le titre le journal italien, qui évoque aussi le leader provisoire de la Serie A , l'Inter.