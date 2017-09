PSG : selon Meunier, Alves et Aurier sont égaux

Selon le latéral de 26 ans, Dani Alves et Serge Aurier , aujourd'hui à Tottenham , sont du même niveau. " Daniel Alves est-il un concurrent encore meilleur que Serge Aurier ? Non, ils sont du même niveau. Serge est très fort et il fait partie des meilleurs latéraux du monde et il va réussir à Tottenham. Dani m'impressionne tout autant." Voilà une réponse diplomatique.