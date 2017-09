Man City : Mendy fête la victoire... et tacle FIFA 18

Le latéral le plus cher du monde ne comprends toujours pas sa note (78) sur le prochain jeu d'EA Sports, FIFA 18. Sur le réseau social, il a posté une photo de lui, entouré de ses coéquipiers David Silva Sergio Agüero et Raheem Sterling , avec cette légende : "Trop de classe en une photo. Tous ces joueurs qui ont une note d'au-moins 82 sur FIFA 18... et moi" Le joueur, qui a mis des smileys joyeux, semble plus en rigoler qu'autre chose.