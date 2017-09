Le Brésilien se dit flatté par l'intérêt du Barça... et par la perspective de jouer à Liverpool : "J'étais intéressé, ma famille aussi. C'est un honneur d'avoir reçu une offre de ce club mais c'est aussi un honneur de jouer pour Liverpool, j'ai toujours respecté le club et les supporters. C'était un mois compliqué pour moi mais c'est du passé. Maintenant, je suis concentré sur ma saison avec Liverpool et l'équipe nationale." A noter que le public d'Anfield lui a réservé une ovation à son entrée contre Séville, en Ligue des Champions , ainsi qu'à sa sortie hier, en Premier League