Match Sassuolo - Juventus Turin en direct

Sassuolo Juventus Turin 1:3 Match terminé 51' Matteo Politano - 16' - Paulo Dybala - Paulo Dybala 49' - Paulo Dybala - Paulo Dybala 63' - Paulo Dybala - Paulo Dybala

Le film du match en direct 16' But de Paulo Dybala But de 31' Carton jaune pour Alex Sandro Lobo Silva Carton jaune pour 49' But de Paulo Dybala But de Matteo Politano But de 51' Claud Adjapong Carton jaune pour 56' 63' But de Paulo Dybala But de 86' Carton jaune pour Federico Bernardeschi Carton jaune pour



La Juventus Turin doit se racheter. Fessé en Ligue des Champions par le FC Barcelone (3-0), le club piémontais se déplace à Sassuolo dans le cadre de la 4e journée de Serie A . Ce voyage peut permettre à la formation de Massimiliano Allegri de s'offrir une quatrième victoire consécutive, après des succès aisés face à Cagliari, le Genoa et le Chievo Vérone. De son côté, Sassuolo est 17e et n'a pas encore gagné, après deux revers et un nul.