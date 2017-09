Dijon : Dall'Oglio est furieux

Ce qui est sûr, c'est qu' Olivier Dall'Oglio n'a pas digéré : "Nous avons un peu les boules. Il faut prendre un peu de recul car sur un tel match, prendre aucun point est cruel au vu des circonstances. Il y a eu un bon match. Il y a eu des buts (un seul en réalité, ndlr). Il y a eu des occasions. Ce n'est pas passé loin de les mettre au fond. Je suis satisfait de ce que j'ai vu sur la détermination et l'abnégation par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière à Caen. On a vu, il n'y a pas penalty. Bien sûr que je suis en colère mais qu'est-ce que je peux y faire ? La saisons dernière, nous avons pris un penalty à la 93e et cette fois-ci, un penalty imaginaire. Il faut grandir vite pour avoir un peu plus de respect."