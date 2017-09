L'Ivoirien l'affirme : il est ravi de ce changement. "Je veux retrouver du plaisir. C'est important d'être au top niveau. Mon intégration est bonne. Je connais quelques personnes, notamment Moussa Sissoko avec qui j'ai joué à Toulouse . Il me permet de m'intégrer du mieux possible. Je suis très content. C'est une équipe avec une très bonne mentalité et des mecs super sympas. Je n'ai pas eu de mal à m'intégrer. Sur le terrain, j'ai tout de suite eu mes repères. Je suis content d'être dans ce vestiaire." Parasité par les affaires extra-sportives en France, Serge Aurier est en Angleterre pour retrouver la tranquillité.