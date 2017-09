Arrivé en tant que doublure d'un Patrice Evra vieillissant, l'ancien Niçois a affiché ses ambitions : "Ce n'est pas de la com (à propos du Champions Project, ndlr). C'est l'OM, pas n'importe quel club. C'est LE grand club de Ligue 1 ." D'après le joueur, la saison de Marseille sera réussi si le club se qualifie pour la Ligue des Champions . Voire plus. "Pourquoi pas gagner la Ligue 1." Il a également tenu à défendre son coéquipier très critiqué, Patrice Evra : "Il a une grande carrière, ce n'est pas n'importe qui, il se donne à fond à l'entraînement et en match, il a le niveau."