ASSE : il y avait penalty, assure Bamba

"C'est une victoire qui fait du bien à l'équipe. On a été super-solide face à une belle équipe de Dijon, a-t-il déclaré. On a su faire le dos rond quand il le fallait. Honnêtement, sur le penalty, je sens qu'il (Chafik) me tire l'épaule. Je tombe et c'est l'arbitre qui décide. Sincèrement, je pense qu'il y a faute. Je n'ai pas simulé, et derrière, on marque, tant mieux pour nous. Loïs avait envie de tirer le penalty parce que c'était chez lui. C'est son jardin comme il dit. On a discuté. Il est sympa, il me l'a laissé tirer."