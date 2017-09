PSG : Domenech est fan de la doublette Neymar-Mbappé

"Je pense qu'ils ont les moyens pour jouer le dernier carré cette année, a-t-il déclaré. Ils sont armés pour dépasser les quarts de finale et je mettrais bien une petite pièce sur une finale. C'est une équipe solide qui a maintenant deux génies en plus avec Neymar et Mbappé, des joueurs pouvant faire la différence individuellement sur une action. C'est sans doute ce qui leur manquait jusque-là."