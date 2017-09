Chelsea : un retour en Ligue 1 ? Hazard ne dit pas non

"Il y a de grandes équipes. Même quand j'étais là il y a six ans, c'était un beau championnat, a-t-il confié. Les stars ont envie de venir en Ligue 1, c'est bien. Si je dois revenir, ce sera à Lille . C'est mon club. J'ai encore une carrière à faire, quelques années devant moi. Pour l'instant, je suis à Chelsea , on ne sait pas où ça me mènera plus tard. Mais si je dois revenir, je reviendrai à Lille."Âgé de 26 ans, le milieu offensif a déjà pris part à 147 rencontres dans le championnat français.