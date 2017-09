EdF : Ménès n'a pas l'impression d'une concurrence très loyale, chez les Bleus

"Mbappé, Lemar, Dembélé... C'est une génération extraordinaire. Mais pas que devant ! Au milieu vous avez des garçons exceptionnels comme Tolisso ou Rabiot. Et tous ces jeunes sont déjà aptes à jouer au plus haut niveau, a-t-il estimé. Malheureusement, on a un sélectionneur très conservateur. Disons qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une concurrence très loyale au sein de la sélection. Il y a des joueurs auxquels on a octroyé le statut d'intouchables et qui ne le méritent pas.Vous pensez à qui ? Sur le dernier match contre le Luxembourg, je pense quasiment à tout le monde. Je peux vous dire que si on avait mis Mbappé dans l'axe et Tolisso-Rabiot au milieu, le résultat aurait sans doute été différent. Et puis c'est quand même la troisième grosse boulette dans ces éliminatoires, avec le nul en Biélorussie, la défaite invraisemblable en Suède ... On va devoir aller gagner en Bulgarie un match qui est loin d'être fait. Je trouve quand même incroyable qu'on soit dans cette situation quand on voit le potentiel qu'a cette équipe."