PSG : Fournier pense la remontada va servir

"On grandit et on apprend avec des victoires mais aussi après des défaites, a expliqué l'ancien entraîneur parisien. L'élimination la saison dernière contre Barcelone peut être le début de quelque chose de grand. J'ai perdu une finale européenne avec Marseille (1991), j'ai joué trois demi-finales consécutives avec Paris (entre 1993 et 1995) avant de remporter la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1996. On s'est servi de ces défaites pour pouvoir remporter ce titre que tous les supporters parisiens attendaient."