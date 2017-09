Guingamp : Salibur revient sur son transfert manqué à l'ASSE

"C'est la deuxième fois que ça m'arrive après le mois de janvier, c'est le football, c'est la vie, a-t-il lancé. Parfois il y a des choses qu'on espère qui ne se font pas. Je vais essayer de redoubler d'efforts, aujourd'hui je suis à Guingamp et j'y suis très bien avec ma famille et mes collègues. On va essayer de faire un bout de chemin ensemble."