PSG : la comparaison de Papin avec l'OM de Tapie

"Entre joueurs de ce niveau, on se reconnaît tout de suite, je ne suis pas surpris par leur entente immédiate. Ce qui saute aux yeux, c'est leur plaisir à jouer ensemble. J'adore ! Ça me rappelle le Barça de ces dernières années : tu as des mecs capables de faire la différence seuls mais qui préfèrent souvent la donner. C'est une force de cohésion que tu vois rarement. Ça me rappelle aussi l'attaque avec Chris (Waddle) et Abedi ( Pelé ) à l'OM", a-t-il confié au quotidien.