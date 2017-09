PSG : Emery trouve logique la victoire des siens

Lors de sa conférence de presse d'après-match, le technicien espagnol a expliqué que le succès de ses troupes était mérité. "Nous sommes contents de cette victoire, de prendre trois points devant nos supporters. C'était un match difficile mais c'est bien, on doit s'habituer à jouer des matches compliqués. L'Olympique Lyonnais est une très bonne équipe, l'an dernier déjà ils nous avaient posé des problèmes. Globalement on mérite de gagner même si on a un peu souffert. On aurait pu marquer d'autres buts, eux aussi. Je suis content du résultat."