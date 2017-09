Le club merengue a notamment pu compter sur Gareth Bale , auteur du troisième but. Après la rencontre, Zinedine Zidane a rendu hommage à l'ailier gallois, tout en indiquant qu'il attendait encore davantage de l'ancien joueur de Tottenham . "Il a réalisé un grand match et pas seulement pour son but. Je me réjouis pour son but car il avait besoin de marquer. Ce n'était pas évident, après une course de 70 mètres, mais il a très bien remporté son duel. Ce n'est pas sa meilleure version, mais peu à peu nous allons retrouver le vrai Gareth. Je sais qu'il peut être encore bien meilleur mais il faut être patient. Je suis content pour son but, c'est une libération. Mais il a également énormément travaillé en défense."