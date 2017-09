OL : Aulas a calmé le jeu avec Al-Khelaïfi

Interrogé par OLTV, le patron rhodanien a voulu faire la paix avec son homologue parisien, après ses critiques répétées dirigées vers son rival. "Je voulais tirer un coup de chapeau aux dirigeants parisiens qui nous ont très bien accueillis. J'ai parlé de l'avenir avec Nasser. On veut faire des progrès au service du football français. On a eu une longue et intéressante discussion avec Nasser. Il fait du mieux possible avec les moyens dont il dispose. On a eu un débat de fond qui permet de trouver des solutions pour le futur. Le quiproquo a été monté par la presse. Je ne dis pas les choses à tort et à travers. Nasser a toutes les qualités pour faire du PSG le futur champion d'Europe et je le souhaite. Mais il ne faut pas occulter la différence de budgets."