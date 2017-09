"C'est une très belle semaine. On bat Monaco, on gagne à l'extérieur en Coupe d'Europe et aujourd'hui (hier) on bat une bonne équipe, qui est dure à gérer avec leur vitesse devant, a réagi en conférence de presse le coach suisse Lucien Favre . On s'est un petit peu relancé. Les autres ont nettement mieux démarré que nous. Je garde la même philosophie : on va continuer à bosser, travailler ce système, peut-être en trouver un autre. On va savourer ces trois victoires en analysant ces succès comme il se doit. Ça tient encore à très peu de choses même si l'ampleur du résultat contre Monaco et Zulte Waregem peut laisser croire le contraire."