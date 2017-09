Le PSG a puisé contre l'OL, le Barça a perdu Dembélé... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le journal L'Equipe et la victoire difficile du PSG contre Lyon (2-0), à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1 . Bousculé par des Gones qui ont trouvé la barre, le club de la capitale s'en est sorti sur deux csc de Marcelo et Jérémy Morel Edinson Cavani a lui manqué un penalty après s'être pris la tête avec Neymar On poursuit avec le Corriere dello Sport et les succès de la Juventus Turin et Naples , respectivement contre Sassuolo (3-1) et Benevento (6-0). La Vieille Dame a pu compter sur son artificier argentin Paulo Dybala, auteur d'un triplé. L'international belge Dries Mertens a lui aussi marqué trois buts pour les Azzurri de Maurizio Sarri On enchaîne avec le quotidien catalan Sport et la sérieuse blessure à la cuisse gauche d'Ousmane Dembélé, lors de la victoire du FC Barcelone à Getafe (2-1). Le couperet est tombé hier : le milieu offensif français sera indisponible entre trois mois et demi et quatre mois. L'ancien Rennais ne devrait donc pas rejouer avant 2018.Pour terminer, le Daily Mirror revient sur la large victoire de Manchester United contre Everton (4-0). L'ancien Toffee Romelu Lukaku a marqué face aux hommes de Ronald Koeman , permettant aux Red Devils de revenir à hauteur du leader Manchester City . Les partenaires de Wayne Rooney sont eux en perdition avec ce troisième revers d'affilée.