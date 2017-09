Falcao est chaud, la blessure de Dembélé plombe le Barça... Les Tops et les Flops du weekend

Falcao, un début de saison canon.

Dembélé, l'énorme tuile !

Agüero et Man City régalent encore.

Lens, c'est désespérant !

Radamel Falcao est sur un nuage. Même abandonné par Kylian Mbappé , parti au PSG , l'attaquant colombien empile les buts. Lors de la victoire de Monaco contre le promu Strasbourg (3-0), à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1 , l'ancien artificier de l' Atletico Madrid a d'abord servi Rony Lopes sur le premier but, avant de s'illustrer avec un doublé. Meilleur buteur du championnat, devant le Parisien Edinson Cavani , "El Tigre" a réussi la prouesse de marquer neuf buts sur un total de dix tirs cadrés, selon les statisticiens d'Opta Jean.Quelques semaines après son arrivée à Barcelone contre 105 millions d'euros, Ousmane Dembélé est déjà sur le carreau. Et pour un long moment. Le successeur de Neymar sur le flanc gauche de l'attaque catalane s'est sérieusement blessé lors du succès à Getafe (1-0). L'ancien joueur de Rennes et du Borussia Dortmund souffre d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. Selon le communiqué du club, l'international français loupera entre trois mois et demi et quatre mois de compétition ! Ce n'est à proprement parler pas un flop, davantage un terrible bide pour Ernesto Valverde Manchester City a réalisé une semaine inoubliable. Après ses succès contre Liverpool (5-0) et le Feyenoord Rotterdam (4-0), en Ligue des Champions , le club mancunien a réalisé samedi une nouvelle performance de haut vol en étrillant, à l'extérieur, Watford (6-0) dans le cadre de la 5e journée de Premier League . Cette victoire, les Citizens de Josep Guardiola la doivent en grande partie à Sergio Agüero, auteur d'un triplé et passeur pour Gabriel Jesus . Plus que jamais candidat à la succession de Chelsea , Man City est en tête du classement grâce à une meilleure différence de buts que MU.Les semaines se suivent et se ressemblent pour Lens. Vendredi, les Sang et Or ont subi une septième défaite en sept journées de Ligue 2 sur le terrain de Valenciennes (1-0). Malgré le changement d'entraîneur, avec la nomination d'Eric Sikora en lieu et place d' Alain Casanova , l'écurie nordiste ne parvient pas à relever la tête. Dernière du classement, l'une des places fortes de l'Hexagone, favorite à la montée en début de saison, est évidemment très loin du National, mais la situation est très inquiétante. La réception ce lundi de Quevilly-Rouen s'annonce bouillante devant des supporters stupéfaits par le niveau de jeu de leurs troupes.