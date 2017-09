PSG : Mbappé s'est exprimé sur ses premiers pas

L'attaquant tricolore s'est montré satisfait de sa première sortie au Parc des Princes . "C'était une belle première. C'était un match compliqué, un bon match avec une bonne équipe en face. Ensemble, on peut faire de belles choses. On l'a démontré. Je prends beaucoup de plaisir. J'apprends beaucoup aussi. Je vais beaucoup progresser et j'ai beaucoup à faire ici. Je vais bien progresser avec les joueurs et le staff. Le club m'a fait confiance, j'essaye petit à petit de leur rendre. C'est un groupe qui vit vraiment bien. J'avais quelques appréhensions quand même comme c'est un groupe de stars. Il vit vraiment bien. Il y a beaucoup de Brésiliens. Cela aide pour la bonne humeur ! On a tout pour bien s'entendre", a déclaré l'ex-Monégasque au micro de Canal +.