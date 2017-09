Falcao, Ruffier, Njie... L'équipe-type de la 6e journée de Ligue 1

Remis sur de bons rails à Amiens (2-0), l'Olympique de Marseille a pu compter sur son latéral japonais, qui a amené le premier des deux buts de. Avec, auteur du premier but, et surtout, passeur puis double buteur, Monaco a été sans pitié pour Strasbourg (3-0).Dans les buts, c'est le Stéphanois, très bon à Dijon (1-0), qui a retenu notre attention. En défense, on retrouve aussi le Montpelliérain, unique buteur à Troyes (1-0), le Guingampaiset le NiçoisDans l'entrejeu, nous avons choisi, une nouvelle fois à son avantage lors du succès du PSG face à l'Olympique Lyonnais (2-0), et, seul buteur de Nantes contre Caen (1-0). Meilleur Bordelais depuis le début de saison, le Brésiliena marqué un joli but à Toulouse (1-0).Ruffier (ASSE) - Sakai (OM), Mendes (Rennes), Kerbrat ( Guingamp ), Jallet (Nice) - Malcom ( Bordeaux ), Girotto (Nantes), Rabiot (PSG), Lopes (Monaco) - Falcao (Monaco), Njie (OM).