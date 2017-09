Everton : la réponse de Koeman à Mourinho

Le technicien néerlandais n'est pas d'accord avec le Portugais sur le fait que les Toffees soient candidats au Big Four. "J'ai lu que le club avait dépensé 140 millions d'euros et qu'il devait terminer dans les quatre premiers. Je considère cela comme irréaliste. Je ne suis pas content de notre début de saison. Nous devons être réalistes. Nous avons besoin de temps." Fessé à Old Trafford (4-0), le club de la Mersey a concédé une troisième défaite consécutive et occupe la 18e place de la Premier League