Rennes : André a tiré la sonnette d'alarme

Le milieu de terrain a expliqué, pour Ouest-France, que le club breton se devait de réagir rapidement. "Il faut qu'on passe ce cap, où il faut peut-être oser un peu plus. C'est ce qui nous manque. Après, il y a quand même du positif, mais il y a aussi une urgence de points, on le sait. Il va falloir aller en chercher à Saint-Etienne et surtout contre Caen à domicile." Les Rouge et Noir de Christian Gourcuff se trouvent à la quinzième place avec cinq petits points.