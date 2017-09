EdF : Kurzawa aurait prévenu Deschamps depuis longtemps

Selon les dernières informations de RMC Sport, le latéral gauche du PSG aurait décidé d'appeler son sélectionneur avant le dernier rassemblement de l'équipe de France pour les deux derniers matchs face aux Pays-Bas et au Luxembourg. Dans la fameuse vidéo tournée au domicile du joueur, Kurzawa aurait tenu des propos très insultants envers Didier Deschamps. L'auteur de la vidéo, présenté comme un ancien ami, avait ensuite débuté son chantage et réclamé la somme de 200 000 euros. Dans cette affaire, quatre personnes ont été arrêtées et certains suspects se trouveraient toujours en détention provisoire. Le parquet de Versailles a ouvert une information judiciaire.