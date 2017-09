Lille : déjà un gros problème avec Bielsa ?

Alors que le LOSC a investi plus de 70 millions d'euros cet été lors du mercato estival et entre 6 et 7 millions pour mettre son centre d'entraînement au goût de l'ancien coach marseillais, les premières critiques pleuvent déjà à l'encontre de l'Argentin. Difficile en effet de comprendre pourquoi Thiago Maïa est utilisé au poste de latéral gauche alors que c'est un milieu de terrain de formation. Les relations avec Luis Campos seraient même particulièrement tendues depuis que Bielsa a écarté le responsable de la cellule vidéo Joao Sacramento. Le fait que ses joueurs soient complètement coupés du monde au domaine de Luchin est également un sujet délicat. Bref, rien ne tourne vraiment rond pour le moment chez les Dogues...