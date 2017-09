Everton : Rooney fait son mea culpa

L'attaquant d'Everton a écopé d'une suspension de permis de conduire pour une durée de deux ans et de 100 heures de travaux d'intérêts généraux. Pour mettre un terme à la polémique, le buteur anglais a présenté ses excuses à la sortie de l'audience. "Je veux publiquement m'excuser pour mon manque de jugement durant ma conduite dans cet état. C'était impardonnable. Je suis désolé pour ma famille, mon manager, mon président et pour le club d'Everton. Je souhaite aussi m'excuser auprès de tous les supporters et de tous ceux qui m'ont suivi et soutenu tout au long de ma carrière", a lâché le joueur.