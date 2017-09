Fenerbahçe : Valbuena envoie un message à Deschamps

Invité à s'exprimer sur RMC lundi soir, le milieu offensif français a exprimé son incompréhension. "Ça ne m'empêche pas de dormir. Le principal, c'est que je sois heureux dans mon club et que ça se passe bien ici. Je l'avais dit en début de saison que mon objectif était toujours l'équipe de France. Je le redis encore aujourd'hui. La chose que je peux dire, c'est que je ne me sens pas à des années-lumière des joueurs qui sont actuellement en équipe de France (...) Je vais bientôt avoir 33 ans. Je ne me suis jamais senti aussi bien (...) Il n'y a peut-être pas que le sportif aussi. Je ne sais pas, on peut toujours se poser des questions (...) Je sais que je pourrais encore apporter des choses à cette équipe de France. Après, on aime ou on n'aime pas le joueur mais à chaque fois que j'ai joué en équipe de France, j'ai apporté quelque chose", a estimé le joueur du club stambouliote.