Ligue 2 : Lens signe sa première victoire

En clôture de la 8e journée de Ligue 2 , les Sang et Or d'Eric Sikora ont dominé à domicile Quevilly-Rouen (2-0) sur des buts de Jean-Ricner Bellegarde (69e) et Moussa Maazou (92e). Au classement, l'équipe nordiste remonte à la 19e place avec trois unités et laisse la dernière position à Tours.