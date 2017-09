PSG : Neymar et Cavani se seraient aussi expliqués dans le vestiaire

L'international uruguayen aurait reproché leur comportement à l'ancien Barcelonais et à Daniel Alves . Neymar lui aurait répondu de façon "peu aimable", et Cavani se serait levé. Quelques coéquipiers, "a priori Marquinhos et Thiago Silva ", sont finalement intervenus pour séparer les attaquants parisiens. Edinson Cavani s'était déjà confié sur le sujet, dans la presse brésilienne, il y a quelques jours : "J'allais tirer (rires). J'ai pris le ballon pour tirer le coup franc, parce que j'en ai déjà mis quelques-uns (rires) ! Je le sentais. Je crois que ce n'est rien, le plus important est que l'équipe soit en tête plus que quelconque statistique individuelle. Je crois que, quand on a envie et que le jeu est bloqué, on veut prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, mais Ney m'a pris la balle et a fini par tirer", a-t-il confié. Unai Emery va bel et bien devoir intervenir afin de clarifier les rôles de chacun.