OL : il faut laisser du temps à Diaz, estime Lacombe

"Il est puissant, il a un bon timing dans le jeu aérien, mais il est vrai qu'il a des difficultés dans les petits périmètres, là où il y a le plus de monde, a expliqué le dirigeant lyonnais. C'est la chose la plus difficile pour un avant-centre : voir vite, se sortir de l'envergure du marquage. Mais il est nouveau, jeune, et il joue avec d'autres nouveaux, jeunes également." Il estime aussi qu'il manque de rythme : "Il enchaîne les matchs pour la première fois, et il y a des automatismes à trouver. Il veut peut-être recevoir le ballon dans certaines situations, et le ballon n'arrive pas. Il va progresser. Bafé Gomis avait beaucoup progressé dos au but, chez nous."Pour rappel, l'ancien Madrilène a jusque-là inscrit 4 buts en 6 matchs.