L'attaquant souhaite rejoindre le Real Madrid , si l'on en croit les informations communiquées par Guillem Balague, le journaliste de Sky Sports : "Il fera tout son possible pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Cela ne signifie pas qu'il ira mais il a dit à son agent que c'est là où il voulait aller. Il sait qu'à son âge, ce sera difficile mais Ruud van Nistelrooy est arrivé au Real à un âge similaire et il a eu un grand impact. La seule chose, c'est que Lewandowski coûtera environ 80 millions d'euros et c'est un problème pour le moment", a-t-il confié.