OM : Di Meco tacle encore les dirigeants phocéens

"Les supporters étaient tellement contents de voir partir la famille Louis-Dreyfus qu'ils ont cru tout ce qu'ils entendaient. Mais les gens d'ici connaissent le foot. Et une fois la lune de miel passée, ils n'ont pas été dupes. Le projet McCourt ne peut pas rivaliser avec les projets parisien, monégasque et même lyonnais. C'est compliqué", juge-t-il. Il tacle en particulier le président marseillais, Jacques-Henri Eyraud : "J'ai reproché à Eyraud de faire trop de com. Trop de com tue la com. Personne n'a cru ici que l'OM jouerait un titre de champion d'Europe ! Ou même le titre de champion de France une année sur deux. Ils ont peut-être acheté la paix sociale en disant cela, mais dans le foot, la com ne compte pas. Seuls les résultats comptent."