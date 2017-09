Liverpool : Klopp satisfait de l'effectif à sa disposition

"Nous verrons comment cela sera en janvier mais, pour l'instant, je me sens à l'aise lorsque je pense aux différentes opportunités d'utiliser les joueurs et à leur apport dans les différents matchs. Je pense que le groupe est assez large pour jouer toutes les compétitions et aller le plus loin possible, comme c'est l'objectif", a lancé le technicien des Reds.