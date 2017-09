Nantes : le FCN aura un nouveau stade en 2022 (Officiel)

L'enceinte, qui comprendra 40 000 places, sera construite sur l'emplacement actuel de la Beaujoire, ce qui implique donc sa destruction. Il sera entièrement financé par des fonds privés, le budget du club n'étant pas lié. "Il y avait 100 millions d'euros de travaux sur le stade actuel, un neuf pourrait nous coûter 120 millions. (...) Si on retapait le stade, on aurait diminué quantitativement le stade : on serait passé à 32 000 places", a notamment précisé Waldemar Kita, en conférence de presse. Yoann Joubert, PDC du groupe Réalité, a précisé que le coût serait supérieur : "Nous sommes autour de 200 millions pour l'équipement stade."